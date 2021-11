Ecco alcune indiscrezioni sulla puntata di oggi a Uomini e Donne: tra Gemma e Costabile finisce tutto e la dama torinese rimane di nuovo delusa.

Nelle scorse puntata di Uomini e Donne abbiamo assistito al tira e molla tra Gemma e Costabile. Secondo alcune indiscrezioni oggi andrà in onda una scelta definitiva del cavaliere che porrà fine alla loro conoscenza. Ida e Diego parleranno del loro primo bacio?

Cosa accadrà a Uomini e Donne nella puntata di oggi

Nella puntata di oggi, secondo le anticipazioni che circolano sul web, Gemma Galgani e Costabile Albore chiudono la loro storia in via definitiva. Come si era visto, a corteggiare il cavaliere era entrata Dominique che ha avuto uno scontro in studio con la dama torinese. Costabile deciderà di troncare in modo definitivo la loro conoscenza e Gemma rimarrà nuovamente delusa e affranta. Al centro studio dovrebbero poi comparire Ida Platano e Diego Tavani che parleranno della loro frequentazione e anche di un bacio passionale che si sono dati durante un’uscita. Per quanto riguarda il trono classico, Andrea Nicole dovrebbe dire ai propri corteggiatori che non bacerà più nessuno per capire quale di loro è la persona giusta per lei. Che farà invece Roberta? Dopo un chiarimento con Luca potrebbe arrivare un bacio con un altro corteggiatore.