Giovedì 4 novembre 2021 iniziano i Live di X Factor 2021: ecco le anticipazioni della seconda puntata del talenti show di Sky.

Giovedì 28 ottobre è andata in onda la prima puntata dei Live di X Factor 2021 in cui i dodici concorrenti hanno avuto la possibilità di esibirsi. Con la seconda puntata, in onda giovedì 4 novembre come sempre su Sky Uno (e in streaming su Sky Go e Now TV) a partire dalle ore 21.15 circa, arriva però il momento della prima eliminazione. Non mancherà poi un ospite d’eccezione: vediamo ora tutto quello che ci dobbiamo aspettare da questa seconda puntata dei Live di X Factor.

X Factor 2021, la seconda puntata: le anticipazioni

Partiamo dall’ospite della puntata: se nella prima avevamo visto Carmen Consoli esibirsi sul palco di X Factor 2021, in questa seconda c’è invece Chiello, giovane artista lucano che dopo aver fatto parte del gruppo trap FSK Satellite ha iniziato la carriera da solista pubblicando il suo primo album, Oceano Paradiso, il cui singolo di maggior successo è Quanto ti vorrei.

Fonte foto: https://www.facebook.com/xfactoritalia

Passando invece alla gara canora tra i dodici cantanti, nella seconda puntata li vedremo esibirsi nelle cover in due manche: le esibizioni ricercheranno dei voti da parte dei giudici che si sommeranno a quelli della prima puntata. Il cantante o la band che avrà ricevuto la votazione totale più bassa sarà eliminato.

Ricordiamo che nella prima puntata i meno votati erano stati Westfalia, Versailles e Bengala Fire nella prima manche, Vale LP, Mutonia, Karakaz nella seconda.

X Factor 2021: le cover della seconda puntata

Ecco tutte le cover scelte dai quattro giudici per i dodici cantanti:

Erio Limit To Your Love

Bengala Fire Town Called Malice

Mutonia Closer

Nika Paris Come

Fellow Sign Of The Times

Westfalia Hey Ya!

gIANMARIA Jenny è pazza

Vale Lp Dove sta a Zazà

Le Endrigo A far l’amore comincia tu

Versailles Fantasma

Karakaz SexyBack

Baltimora Parole di Burro

