Dopo l’annuncio ieri del ritiro da Ballando con le Stelle, il cantante risponde alle critiche circa le reali motivazioni della sua scelta.

A Ballando con le Stelle pare che non scarseggino mai dinamiche, anche al di fuori del ballo. Dopo il “caso Mietta“, si passa in rassegna un altro speciale concorrente dell’iconico format di Milly Carlucci: parliamo di Albano.

Dopo essersi esibito, il cantante ha affermato che quella sarebbe stata la sua ultima puntata in quanto desidera far riprendere con calma la sua ballerina Oxana, la quale si è recentemente infortunata ed è stata costretta a ballare con l’ausilio di un tutore. Un gesto nobile da parte di Albano, se non fosse che in molti hanno già avanzato una motivazione diverse per cui abbia deciso di abbandonare il programma, ovvero quella di dare spazio ai concerti all’estero insieme a Romina Power.

Ospite oggi a Citofonare Rai 2, il cantante ha espresso la sua in merito, difendendosi dalle critiche che l’hanno subissato nelle ultime ore. Blogtivu riporta le sue dichiarazioni: “Signori falsi social sappiate che io ho solo un concerto il giorno 5 a Santiago di Compostela e il 6 potevo restare qua, come altre volte ho fatto nelle precedenti puntate. E ho solo quello e lo difendo! Io non lascio per le ragioni che voi state millantando, ma lascio per una ragione ben precisa, che ho ben spiegato. E lo farei 1000 volte, perché io sono per l’umanità. Quella ragazza ha bisogno di umanità e che qualcuno si prenda la responsabilità di dire “ora fermati e vatti a curarti”. E io signori social sono pronto a rispondervi con la mia faccia a tutte le domande che voi mi farete. La mia coscienza è stra pulita. Sappiatelo”.

