La famiglia dell’imprenditore è intervenuta sui social dopo gli ultimi eventi per difenderlo e tutelare la sua immagine.

Più e più volte Gianmaria Antinolfi ha avuto modo di finire nell’occhio del ciclone per dichiarazioni ed eventi che l’hanno toccato in prima persona e non all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Trattandosi della sua prima esperienza davanti alle telecamere è possibile che, spesso e volentieri, non sappia approcciarsi a quelle situazioni che, per i veterani, risulterebbero come una tranquilla passeggiata. Per citarne una, poco fa il ragazzo stava dando addosso agli autori del reality, accusandoli di condizionare il comportamento della bella Sophie Codegoni nei suoi confronti.

Probabilmente alla luce di queste considerazioni, la famiglia dell’imprenditori ha emesso un comunicato ufficiale contro coloro nei confronti di tutti coloro che, all’interno della Casa, si sono rivolti al ragazzo in modo offensivo o particolarmente colorito. Lo scopo è quello di tutelare la sua immagine dall’esterno, lasciandogli comunque la facoltà di scelta su come agire non appena fuori.

Ecco le loro parole (vi mostriamo qui il post della famiglia): “Abbiamo ricevuto tantissime segnalazioni di disapprovazione, sgomento e critica, numerosissimi messaggi di affetto e di stima nei confronti di Gianmaria. Tutti chiedono a gran voce che vengano presi provvedimenti per tutelare la sua immagine, la sua dignità, la sua persona! Affideremo a dei professionisti la valutazione dei filmati per sapere se sussistono gli estremi per poter agire legalmente. Ma, ad ogni modo, sarà Gianmaria una volta uscito dalla casa a valutare la gravità delle affermazioni fatte. Non vogliamo in alcun modo sostituirci al suo insindacabile giudizio. Vi ringraziamo del vostro supporto”.