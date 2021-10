Halloween è una festa amatissima in tutto il mondo, anche trai personaggi noti: a voi alcuni scatti dei loro travestimenti più bizzarri.

Il 31 ottobre è una data molto attesa da grandi e piccini in quanto si celebra la festa del “dolcetto o scherzetto“… ebbene sì, parliamo di Halloween! La ricorrenza è sempre molto amata in quanto la tradizione vuole che la giornata si svolga all’insegna di strambi travestimenti a tema horror e in tanti si cimentano a ricreare look da paura giocando con trucco e parrucco.

Trai tanti, anche numerosi vip e personaggi noti si sono divertiti a ricreare costumi spaventosi, documentato i risultati con simpatici scatti sui social: primi tra tutti, Chiara Ferragni e Fedez. La coppia ha vestito l’intera famiglia nei panni della famiglia Addams: Gomez, Morticia, Mercoledì e Pugsley sono tornati di nuovo tra noi! Degno di nota il look della piccola Vittoria, da poco finalmente di nuovo in salute, con una parrucca con delle trecce più lunghe della sua altezza!

E non sono stati i soli a travestirsi per Halloween: originale anche il costume di Miranda Kerr e di suo marito Evan Spiegel, che hanno scelto dei look a tema “party in aereo”: la ragazza, in giallo, ha indossato un abito da hostess, mentre lui si è travestito da pilota. E ancora, Camila Mendes e Madelaine Petsche hanno optato per trasformarsi in Wilma e Dafne della amatissima serie cartoon Scooby Doo, mentre il giovane cantante Justin Bieber si è travestito da un morbidissimo orsetto.

Infine, Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno festeggiato la ricorrenza con un party a tema, posando dietro ad un cartonato che raffigurava il famosissimo mostro Frankenstein e la sua lady, mentre Olivia Dejonge, l’attrice Sophie Turner e il suo Joe Jonas hanno optato per un travestimento da Lizzie McGuire, Isabella Parisi e Paolo Valisari, richiamando l’iconica Hilary Duff.

Vi mostriamo qui i loro travestimenti, riportati da Chi:

Quali costumi avete preferito?