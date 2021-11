Giovedì 11 novembre 2021 iniziano i Live di X Factor 2021: ecco le anticipazioni della terza puntata del talent show di Sky.

Giovedì 11 novembre tornano i Live di X Factor 2021: nella seconda puntata, in onda una settimana fa, sono stati eliminati i Westfalia, eliminati dopo aver perso il duello finale con Versailles. La squadra di Mika è ora composta solamente da due elementi: FELLOW e Nika Paris. Vediamo ora ora tutto quello che ci dobbiamo aspettare dalla terza puntata dei Live di X Factor 2021 in onda giovedì 11 novembre, come sempre su Sky Uno (e in streaming su Sky Go e Now TV) a partire dalle ore 21.15 circa.

X Factor 2021, la terza puntata: le anticipazioni

In ogni puntata di X Factor Live 2021 è presente un ospite d’eccezione, quello di giovedì 11 novembre 2021 è Gazzelle, artista romano che da alcuni anni è diventato protagonista assoluto della scena musicale italiana, come dimostrano 19 dischi di platino e i 28 dischi d’oro ricevuti negli ultimi anni ma anche i sold out nei vari palazzetti in occasione dei suoi concerti.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/gazzelle__/?hl=it

Sul palco di X Factor 2021 vedremo Gazzelle presentare in anteprima il suo nuovo singolo, Fottuta canzone. Dopo il successo del tour estivo, dal 15 gennaio l’artista romano inizierà una nuova serie di concerti in giro per tutta l’Italia.

La terza puntata di X Factor 2021 sarà inoltre caratterizzata dall’apertura dedicata alla COP26, la conferenza delle Nazioni Uniti tenutasi a Glasgow per affrontare il tema dei cambiamenti climatici.

X Factor 2021: le cover della terza puntata

Ovviamente i grandi protagonisti saranno gli artisti in gara: ecco tutte le cover scelte dai quattro giudici per gli undici cantanti:

Erio The Greatest

Bengala Fire Making Plans for Nigel

Mutonia Sports

Nika Paris Lonely

Fellow Nemesis

gIANMARIA Io sto bene

Vale Lp Stavo pensando a te

Le Endrigo Certi uomini

Versailles mash up In Bloom e Six Feet Under

Karakaz Feel Good Inc.

Baltimora Turning Tables