Dal 14 al 21 novembre a Torino si disputano le ATP Finals 2012: ecco dove vedere in TV e in streaming gli incontri.

Il grande tennis internazionale arriva a Torino. Da domenica 14 a domenica 21 novembre il capoluogo del Piemonte ospita infatti le ATP Finals: un evento importantissimo oltre che un appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati di questo sport. L’interesse verso il torneo è molto alto, anche perché si sfideranno gli otto tennisti più forti del mondo: vediamo allora dove e quando vedere in TV e in streaming tutte gli incontri in programma delle ATP Finals 2021 di Torino.

ATP Finals 2021: dove vederle in TV

A detenere i diritti per la trasmissione in diretto di tutti gli incontri delle ATP Finals 2021 è Sky: gli abbonati alla TV satellitare potranno vedere tutte le partite sui canali Sky Sport 1 e Sky Sport Tennis (canali 201 e 205 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre). Le telecronache sono affidate a Elena Pero e Luca Boschetto con i commenti tecnici di Paolo Bertolucci, Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa.

Matteo Berrettini

Un match al giorno verrà però trasmesso in diretta anche da Rai 2 (con precedenza agli incontri di Matteo Berrettini), mentre su Rai Sport (canale 57 del digitale terrestre) ci sarà un programma dedicato alle ATP Finals 2021 in seconda serata. Su Rai 2 la telecronaca sarà di Marco Fiocchetti o Nicola Sangiorgio con il commento tecnico di Paolo Canè.

Infine, è possibile vedere un match al giorno delle ATP Finals 2021, ma in differita in seconda serata, anche su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 del satellite).

ATP Finals 2021: dove vederle in streaming

Per quanto riguarda la diretta streaming delle ATP Finals 2021, su SkyGo e su NOW TV sarà possibile vedere tutte le singole partite del torneo che vengono trasmesse anche da Sky. Gli incontri su cui la Rai ha i diritti e che trasmetterà in chiaro su Rai 2 saranno visibili in diretta streaming su RaiPlay.