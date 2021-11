Sabato 13 novembre torna un’altra puntata di Ballando con le Stelle, nella quale Milly Carlucci presenterà ancora una volta i suoi ballerini più un ospite speciale. Mancano solo due giorni alla messa in onda, ma il team di Ballando con le Stelle già è pronto a un’altra fantastica serata, fatta di musica, balli e dibattiti accesi.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Anche nella prossima puntata di Ballando ci sarà un’ospite speciale, che si esibirà e accumulerà, tramite i voti della giuria, il tesoretto che a fine serata Alberto Matano e Rossella Erra assegneranno a una o due delle coppie in gara. Ma chi sarà l’ospite di questo sabato?

A ballare per una notte, come informa TvBlog, sarà l’attrice Claudia Gerini, che calcherà la pista da ballo dopo Sandra Milo, ospite speciale della scorsa puntata. Riuscirà la Gerini a fare del suo meglio e a regalare ai concorrenti un buon punteggio? Staremo a vedere, ma sicuramente vista la sua versatilità, l’attrice italiana riuscirà a dare il meglio di sé a Ballando con le Stelle.

Il ritorno di Mietta a Ballando con le Stelle

La puntata del 13 novembre di Ballando con le Stelle vedrà anche un ritorno particolare, ovvero tornerà in gara Mietta, dopo essersi negativizzata dal Covid-19. La cantante è risultata positiva dopo la prima puntata del programma, per cui è dovuta stare forzatamente in isolamento.

Ora Mietta è negativa e tornerà tra le polemiche, che sono scaturite dal fatto che non è vaccinata. Invece, per quanto riguarda il resto dei concorrenti, pare che Morgan si sia già stufato di partecipare a Ballando con le Stelle, secondo quanto riportato da Novella 2000. Sarà vero? Staremo a vedere cosa succederà sabato 13 novembre.