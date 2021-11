Ecco le nuove indiscrezioni sulle possibili anticipazioni di oggi a Uomini e Donne: protagoniste della puntata sono Andrea Nicole e Roberta.

Una nuova puntata si avvicina e, secondo le indiscrezioni de Il Sussidiario, ci sarà molto movimento in studio. Protagoniste al centro studio dovrebbero tornare Andrea Nicole e Roberta del trono classico che sono sempre più vicine alla scelta. Per il trono over si potrebbe assistere a un ritorno di Armando sulla scena.

Cosa succederà nella puntata di oggi a Uomini e Donne

Protagonista di questa puntata sarà il trono classico a cui si dà solitamente meno spazio. Andrea Nicole dovrebbe tornare al centro studio per parlare dell’esterna con Ciprian e del bacio che si sono dati. Questa complicità tra i due darà molto fastidio ad Alessandro e la tronista avrà con il corteggiatore un confronto diretto. Roberta tornerà a parlare di Luca e tra loro dovrebbe vedersi anche un bacio durante un’uscita. Le due sembrano sempre più vicine alla scelta, nonostante i dubbi. Per quanto riguarda il trono over, a tornare a far parlare di sé dovrebbe esserci Armando Incarnato che, archiviata la conoscenza con Marika, sta ancora cercando la sua anima gemella all’interno del dating show. Che sia la volta buona?