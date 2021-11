Ecco le prime anticipazioni della seconda puntata di D’Iva: numerosi ospiti ripercorreranno la vita e i successi della cantante.

La seconda puntata di D’Iva che andrà in onda stasera su Canale 5, sarà ricca di ospiti, di canzoni e di ricordi sulla carriera di Iva Zanicchi. Un vero e proprio tuffo nella vita della cantante che si alternerà alla sua straordinaria simpatia e a splendide canzoni. Ecco gli ospiti del nuovo appuntamento.

Tutti gli ospiti di Iva Zanicchi per la seconda puntata

I primo ospiti di D’Iva saranno Gerry Scotti e Rita Pavone che si esibiranno con Iva Zanicchi in una straordinaria canzone per ricordare la carriera dell’artista. Non mancherà in studio Romina Power ex moglie di Albano con cui ha duettato in Felicità. Seguiranno anche artisti del calibro di Rosario Flores, Fausto Leali, Lola Ponce, Cristiano Malgioglio reduce da Tale e Quale Show in qualità di giudice delle performance. Come sorpresa tenerissima ci sarà una persona molto importante nella vita della cantante, la nipote di Iva Virginia Catellani. Aquila di Lingonchio duetterà con la Zanicchi e ricorderà insieme a lei tutti i passi della sua splendida carriera dalle balere romagnole a palcoscenici più importanti come Castrocaro e il Festival di Sanremo. Iva alternerà tutti questi momenti in un clima quasi famigliare e spesso goliardico.