Ecco alcune indiscrezioni per le registrazioni che dovrebbero andare i onda domenica ad Amici 2021: Aka7even ospite e tante novità.

Secondo le indiscrezioni riportata da Amici News, le nuove registrazioni saranno ricche di novità e colpi di scena. Le anticipazioni dovrebbero riguardare la puntata di domenica e a farle da padrone l’entrata in studio di Aka7even cantante rivelazione della scorsa edizione del talent show. Non mancheranno eliminazioni e polemiche oltre che scambi di tenerezza tra gli allievi.

Cosa succederà nelle prossime puntate di Amici 2021

La prima succosa novità riguarda il cantante Aka7even che sarà ospite nello studio di Amici. Ci sarà una prima eliminazione nel corso della puntata per quanto riguarda la gara di canto. A giudicare le cover ci sarà J-AX che costringerà Ale a lasciare per sempre il programma. LDA e Guido riescono a vincere la sfida, mentre per tutti gli altri la maglia è stata confermata. A vincere la gara Tim è stato Luigi con un suo brano inedito. Non sono mancate polemiche nel corso della registrazione. Carola e Mattia hanno presentato un passo a due che è stato molto criticato dalla Celentano e da Todaro. Dopo eliminazioni e critiche, nel talent si dà anche spazio al romanticismo. Carola e Luigi sono sempre più vicini e complici e dei baci appassionati spuntano tra Serena e Albe prima di rientrare nella casetta.