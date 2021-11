C’è un’ospite internazionale d’eccezione nella puntata di domenica 14 novembre di Che tempo che fa: Lady Gaga.

Ha conquistato milioni e milioni di fan in tutto il mondo con la sua voce, ha stupito positivamente anche come attrice e ha vinto anche un Premio Oscar per la Miglior Canzone. Di chi parliamo? Di Lady Gaga ovviamente. La popstar sarà ospite della puntata di domenica 14 novembre 2021 di Che tempo che fa. Ad annunciarlo è stato direttamente il conduttore del programma, Fabio Fazio, con un tweet. “Grande notizia! Lady Gaga domenica a Che tempo che fa” ha scritto il presentatore sul celebre social network.

Che tempo che fa: quando va in onda

La puntata di Che tempo che fa con ospite Lady Gaga andrà in onda domenica 14 novembre su Rai 3, in prima serata, a partire dalle ore 20.

Lady Gaga

Nel corso della puntata (che si può vedere anche su RaiPlay in streaming) Fabio Fazio intervisterà per la prima volta la popstar e attrice che, tra le altre cose, presenterà anche i suoi prossimi impegni lavorativi: dall’album Love for Sale al film House of Gucci nel quale veste i panni di Patrizia Reggiani (la pellicola, diretta da Ridley Scott, debutterà nelle ale cinematografiche italiane a partire dal 16 dicembre 2021).

House of Gucci: il film con Lady Gaga

Proprio il film House of Gucci sarà al centro dell’intervista di Fabio Fazio a Lady Gaga nel corso della puntata di Che tempo che fa verranno anche trasmesse delle immagini inedite del film in cui, come detto in precedenza, l’artista americana interpreta il ruolo di Patrizia Reggiani, ex moglie e mandante dell’omicidio dell’imprenditore Maurzio Gucci, il presidente dal 1983 al 1993 dell’omonima celebre casa di moda.

Nel film sono inoltre presenti anche attori del calibro di Adam Driver e Jeremy Irons, che interpretano rispettivamente i ruoli di Maurizio Gucci e di Rodolfo Gucci.