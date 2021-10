Claudia Gerini si prepara a compiere 50 anni, e nel corso di un’intervista rilasciata al Messaggero racconta dei regali che ha intenzione di farsi per festeggiare questo traguardo, e dei timori che li accompagnano.

“I 50 anni sono una bella botta”: esordisce così Claudia Gerini nell’intervista rilasciata al Messaggero in cui parla, appunto, dell’avvicinarsi di questa età. A dirla tutta la Gerini ha ancora tempo per prepararsi a dovere: il suo compleanno è il 18 dicembre. Ciononostante, è evidente che l’attrice non ha alcuna intenzione di farsi cogliere impreparata, e pertanto ha già pensato a cosa le piacerebbe regalarsi per festeggiare questo traguardo. Non è tutto oro quel che luccica, però…

Avevamo già parlato in passato del desiderio di Claudia Gerini di adottare un bambino. Ciò che ancora non sapevate, tuttavia, è che l’attrice presto debutterà come regista del suo primo film, intitolato ‘Tapis Roulant’. Ovviamente la Gerini, oltre a gestire le riprese, sarà anche la protagonista della pellicola: interpreterà una psicologa sempre collegata con i suoi pazienti per via telematica, ma che non si muove mai da casa. Per ovviare a questa limitazione e fare un po’ di movimento fisico, il suo personaggio corre senza sosta sul tappeto elettronico da cui il film trae il nome… Ne vedremo delle belle! Si tratta indubbiamente di un regalo molto ambizioso, che porta con sé delle sfide da non sottovalutare, tant’è che la Gerini stessa confessa di tremare un poco all’idea di debuttare dietro la cinepresa.

Le parole sul vaccino

Tempo fa Claudia Gerini aveva esternato le sue preoccupazioni circa il vaccino anti Covid. L’attrice, infatti, ancora non è stata vaccinata: “Il virus l’ho preso, per fortuna in forma lieve, e ho sviluppato gli anticorpi. I miei dubbi derivavano solo dal fatto che sono un soggetto ad alto rischio trombotico” spiega al Messaggero. “Non ho nulla contro il vaccino, tant’è vero che l’ho fatto somministrare a mia figlia. Non voglio passare per una no-vax”.