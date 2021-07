Claudia Gerini ha confessato di non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid e ha svelato la sua opinione sull’argomento.

Non senza polemiche Claudia Gerini ha confessato al Filming Sardegna Festival di Santa Margherita di Pula – di cui è presidentessa onoraria – di non essersi sottoposta al vaccino anti-Covid. La figlia dell’attrice, Linda (nata dal suo amore per Federico Zampaglione), si sarebbe già sottoposta alla vaccinazione, e dunque l’attrice ha specificato di non avere alcuna posizione no vax. La sua decisione sarebbe dovuta ad alcuni timori riguardanti gli eventuali effetti collaterali legati al vaccino.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Claudia Gerini

Claudia Gerini: il vaccino anti-Covid

Claudia Gerini per il momento non si è sottoposta al vaccino anti-Covid. Il motivo? L’attrice ha dichiarato che avrebbe il timore per le trombosi visto che già durante la sua gravidanza le sarebbe stato consigliato di fare attenzione: “Non sono vaccinata. Non è che io sia contraria ma sono molto timorosa. È un vaccino d’emergenza e siccome anche in gravidanza ho avuto dei problemi per quanto riguarda le trombosi devo stare molto attenta”, ha confessato l’attrice (stando a quanto riportato da Il Fatto Quotidiano).

Claudia Gerini ha anche dichiarato di non avere una posizione no-vax e a tal proposito ha specificato che sua figlia Linda, che ha compiuto 17 anni, si sarebbe sottoposta alla vaccinazione. “Mia figlia diciassettenne l’ha fatto, quindi non è che io sia contraria ma ho tantissimi timori”, ha affermato l’attrice.

Il Green Pass

In merito all’introduzione del Green Pass la Gerini ha affermato che “ovvierà” alla questione sottoponendosi spesso ai tamponi. “Non entrerò nei teatri o nei posti al chiuso, che altro devo fare. Oppure farò i tamponi, quello non è un problema. Ormai è un anno che li facciamo, sono stata su tanti set. Meglio quello che un rischio così. Ma non voglio influenzare nessuno”, ha dichiarato nell’intervista riportata da Il Fatto Quotidiano.