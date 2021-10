Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo di Instagram, Nina Rima condivide con i propri follower una notizia meravigliosa: presto diventerà mamma per la prima volta.

Una gioia incontenibile, straripante, che scuote con la propria intensità ogni fibra dell’essere: è quello che deve aver provato Nina Rima, la giovane milanese che si autodefinisce ‘modella bionica’, dopo aver saputo che stava per diventare mamma per la prima volta. La Rima ha voluto coinvolgere nei festeggiamenti anche i suoi follower, e ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una serie di scatti dove posa felice con il fidanzato Giuseppe Elio Nolfo e le foto dell’ecografia.

“Io l’ho sempre saputo che saresti stato tu, dal momento in cui ti ho conosciuto e visto come affrontavi il mondo ho avuto la certezza che per me saresti stato famiglia.” Nina Rima esordisce rivolgendosi al compagno nella lunga didascalia del post, in cui ha voluto riversare tutto il suo amore e la sua felicità. ” Ci è voluto poco per farmi fare un biglietto di sola andata e raggiungerti. Più tempo passavamo insieme e più ogni mia certezza cresceva, tanto che a fine estate abbiamo deciso di prendere Raul e fortificare ancor di più un legame che aveva tutta l’aria di essere vero e solido! Un anno è passato e nulla è cambiato, così è arrivata Sasha perché l’amore non si divide ma si moltiplica e questo noi l’abbiamo appreso bene!“

Poi si riferisce alla dolce attesa: “Sognavo questo momento dalla scorsa estate, immaginavo noi in una bella casa con un bel cagnolone e prima o poi il frutto del nostro amore. Un bambino tutto nostro da amare coccolare e crescere!” E, infine, ancora qualche parola dolce rivolta al fidanzato: “Ho incontrato la persona giusta, il papà che ho sempre sognato di dare ai miei figli, l’uomo di casa che non ti fa mancare nulla che ti sostiene e ti sta accanto sempre anche quando non può. Ora tutti insieme non vediamo l’ora di conoscerti piccolo lamponcino. Qua fuori siamo già pieni d’amore tutto per te pronti a strapazzarti di baci e non lasciarti mai!“