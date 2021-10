Gessica Notaro pubblica un breve video sul proprio profilo Instagram in cui si sottopone a un trattamento con il botox, utile a curare la sua pelle e migliorare le funzionalità del viso.

Il 10 gennaio 2017 la vita di Gessica Notaro cambia per sempre quando viene aggredita sotto casa sua, a Rimini, dall’ex compagno Edson Tavares, che la sfregia al volto con dell’acido. Momenti di puro terrore, affrontati però con tanta forza e coraggio con il desiderio bruciante di poter tornare alla vita. Non si è mai arresa, la Notaro, e nel corso degli anni si è sottoposta a diversi interventi per recuperare le funzionalità dei muscoli facciali. Ora, il suo percorso di guarigione prevede alcuni trattamenti volti a riacquistare i lineamenti del suo viso. Trattamenti che, come Gessica Notaro stessa ha voluto rendere noto, comprendono l’utilizzo del botox.

La modella ha voluto condividere sul proprio profilo Instagram una breve videoclip in cui si sottopone al trattamento appena descritto. “Lo sapevate che il famoso botox di cui tutti parlano non viene usato solo per sembrare più giovani?” scrive nella didascalia del post. “Io ho cominciato a farlo da quando mi è’ stata innestata la pelle sulla fronte per migliorare la funzionalità del viso.. lo faccio circa ogni 6 mesi ed ho raggiunto risultati davvero eccellenti. Effetto naturalissimo grazie alla mano gentile del Dottor Andrea Mezzoli. Un altro passo avanti verso la guarigione“.