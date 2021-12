Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, le veline della nuova stagione di Striscia la Notizia, sono sparite da quasi un mese. Che fine hanno fatto?

Sono passati ormai 20 giorni da quanto Giulia Pelagatti e Talisa Ravagnani, le nuove veline di Striscia la Notizia, sono state sostituite temporaneamente, a causa di un contatto con un positivo al Covid-19. La quarantena cautelativa, però, è finita ma le due giovani non sono ancora tornate sul famoso bancone.

Il loro rientro a Striscia la Notizia era previsto qualche giorno fa, ma delle due veline neanche l’ombra, continuano a ballare al posto loro Shaila e Mikaela. Che fine hanno fatto? Dopo che il pubblico si è chiesto dove fossero le due ragazze, TvBlog ha riportato quella che sarebbe la verità.

A quanto pare, fonti vicine alle ragazze riportano che il prolungamento dell’assenza delle nuove veline è dovuto ad un problema di salute di Talisa, che però non è la contrazione del Covid-19. Ma come mai se il problema è solo di una di loro, l’altra non è tornata?

La spiegazione a questo, probabilmente, sarebbe legata ai tempi e all’organizzazione delle coreografie, che per funzionare al meglio devono essere preparate insieme.

Chi sono Giulia e Talisa

Le due veline di Striscia la Notizia Giulia e Talisa non sono nuove al mondo dello spettacolo. Entrambe, infatti, hanno partecipato a due differenti edizioni del talent show di Canale 5 Amici di Maria de Filippi, in cui il grande pubblico ha avuto modo di conoscerle.

Quest’anno sono state scelte per il tg satirico più famoso d’Italia, ma dopo un esordio esilarante questo stop è arrivato inaspettato. Torneranno presto le due veline? La redazione di Striscia la Notizia, al momento, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, quindi dovremo attendere solo il loro ritorno in tv.

