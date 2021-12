Angela e Antonio sono usciti dal dating show da pochi mesi ma sono già decisi a sposarsi e ad avere un figlio insieme.

Angela e Antonio sono sempre più innamorati, il loro è stato un colpo di fulmine che li ha portati ad uscire dal programma dopo pochissime uscite. I loro progetti sono in grande: matrimonio molto vicino e anche un figlio per la coppia del trono over che si racconta in un’intervista sul Magazine di Uomini e Donne.

Le dichiarazioni di Angela e Antonio

“Il nostro è stato un po’ come un colpo di fulmine; Ci siamo resi conto che farlo immediatamente sarebbe stato prematuro per quanto, forse, lo è stato anche quando lo abbiamo fatto. A essere sincera, se avessi seguito il mio istinto sarei andata via il giorno stesso dopo la prima uscita”.

Queste le parole di Angela e Antonio, la coppia del trono over che è uscita dal programma. I due hanno parlato anche del loro futuro insieme che prevede matrimonio e figli: “Stiamo già pensando a una convivenza, probabilmente ad Ariano, dove abito io, non escludiamo di poter avere un figlio insieme. Il tempo che Angela e io non passiamo insieme è eterno, stare lontani è difficilissimo quindi sono disposto a trasferirmi. Un figlio? Ne abbiamo parlato la sera che siamo usciti dal programma, durante una notte d’amore meravigliosa. È un pensiero che è venuto fuori spontaneamente, naturalmente nato dal desiderio e dalla voglia di voler concretizzare un sentimento così travolgente“.

