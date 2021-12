Nonostante la loro riservatezza, l’attore Ben Affleck svela qualche dettaglio sul ritorno di fiamma con Jennifer Lopez con la quale si è riavvicinato in estate.

La star di Hollywood, Ben Affleck parla per la prima volta del suo amore con Jennifer Lopez. L’attore, in occasione di un’intervista rilasciata al WSJ Journal Magazine racconta qualche dettaglio sul ritorno di fiamma con la cantante.

Le dichiarazioni di Ben Affleck sulla storia d’amore con Jennifer Lopez

“Posso solo dire che mi sento benissimo ed è una bella storia, una grande storia, forse un giorno la racconterò, scriverò tutto“. Queste le dichiarazioni di Ben Affleck sul ritorno di fiamma di Jennifer Lopez, riportate da Fan Page.

L’attore continua con altre dichiarazioni: “Sono molto fortunato nella mia vita in quanto ho beneficiato delle seconde possibilità e sono consapevole che le altre persone non hanno nemmeno le prime. Ho avuto una seconda possibilità nella mia carriera, ho avuto una seconda possibilità come essere umano”. Infine, la star di Hollywood termine con una riflessione sulla sua vita: “La vita è difficile, falliamo sempre e speriamo di imparare da questi fallimenti. L’unica cosa di cui hai davvero bisogno per avvalerti delle opportunità fornite da quella crescita è la seconda possibilità. Ho cercato di approfittarne”.

