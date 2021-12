Nel cuore della notte Alex Belli e Soleil hanno dormito insieme: tra i due è tornato il sereno dopo la tempesta e sono sempre più vicini.

Alex Belli si sbilancia sempre di più nei confronti di Soleil Sorge e nel cuore della notte fa delle dichiarazioni piuttosto forti alla gieffina. I due hanno avuto diverse discussioni negli ultimi giorni e adesso sembra tornato il sereno.

Le dichiarazioni di Alex Belli a Soleil: torna il sereno tra i due

Ormai Alex Belli e Soleil Sorge giocano a carte scoperte e si rivelano in modo libero i propri sentimenti. Negli ultimi giorni, la modella italo-americana ha accusato Alex Belli “di fare i teatrini con Delia” e di “avere le manie di protagonismo”, ma adesso le cose sembrano ritornate come prima. Nel cuore della notte i due hanno dormito insieme e l’attore dichiara: “Io e te dobbiamo sentirci in colpa se ci amiamo?”. Queste le parole sussurrate da Alex che però ha dichiarato anche che la storia con la gieffina non proseguirà fuori dalla Casa.

Non è ancora chiaro cosa accadrà ma si vocifera che Delia Duran tornerà per un altro confronto e questa volta avrà da dire parecchie cose al compagno. Cosa succederà in questo triangolo amoroso?

