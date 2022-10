Cosa c’è di vero nelle ultime notizie di gossip che coinvolgono Valentina Ferragni? Dopo i pettegolezzi sul suo conto, lei sbotta.

Valentina Ferragni e Luca Vezil non sono più una coppia. La notizia, ufficializzata dalla sorella minore di Chiara Ferragni, aveva fatto chiacchierare e la giovane influencer era finita al centro del gossip per la presunta liaison con Alvaro De Juana, attore spagnolo protagonista di Elite. Secondo indiscrezioni, Valentina e il 19enne iberico avrebbero intrecciato un flirt in seguito ad una vacanza ad Ibizia, ma a voler fare chiarezza sul gossip ci ha pensato proprio la Ferragni junior.

Valentina Ferragni è single: le sue parole

All’indomani delle notizie che la volevano legata a De Juana, Valentina Ferragni è intervenuta sui social con una smentita categorica.

“A tutti quelli che in questi giorni scrivono di uno scoop totalmente infondato sulla mia vita sentimentale, spoilero che ad oggi Pablo (il suo cane, ndr) è l’unico uomo della mia vita – ha commentato lei con una Instagram story – .Mi dispiace rovinarvi la fake news”.

Per la sorella minore di Chiara Ferragni, dunque, nessun amore all’orizzonte dopo Luca Vezil: la giovane imprenditrice è single e potrebbe rimanere tale a lungo.

