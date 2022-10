Prima di approdare nella casa del Grande Fratello Vip, Amaurys Perez è stato concorrente di Ballando con le stelle e de L’Isola dei famosi. Proprio nel corso di questa esperienza televisiva, lo sportivo ha conosciuto il comico Simone Barbato che a lui ha indirizzato una lettera dura e piena di accuse. Facendo riferimento alla presunta bestemmia pronunciata in diretta tv – accusa da cui è stato scagionato e che non ha implicato una squalifica dal Gf Vip – l’ex volto di Zelig ha dato una descrizione del tutto nuova e inaspettata di Perez.

Attraverso le pagine del settimanale DiPiù Tv, Simone Barbato ha scritto una lettera piena di rabbia e livore nei confronti di Perez.

“Mentre ti scrivo questa lettera tu sei nella casa del GFVip, ma ho ancora negli occhi la persona che durante L’Isola dei Famosi fece vedere a mio avviso il più alto contenuto di prepotenza dell’intera storia dei reality show italiani – ha commentato Barbato – . Non solo all’epoca non fosti espulso, anche se te lo saresti meritato, ma a distanza di anni sei stato chiamato a partecipare ad un altro reality. Il più importante di tutti. E questa cosa la reputo pericolosa”.

Secondo Simone, infatti, Amaurys non sarebbe portatore di buoni messaggi televisivi, anzi, sarebbe l’esempio sbagliato per chi crede nell’arroganza e nella prepotenza.

“Temo infatti che possa passare un cattivo messaggio. Quale? Che l’arroganza e la prepotenza possano vincere sui più deboli”, ha precisato Barbato.

“Sei una persona irascibile, uno che perde facilmente le staffe. E ogni volta che ti arrabbi gonfi il petto come un gallo cedrone prima di una battaglia”, ha aggiunto il comico sperando, forse invano, che le sue parole potessero giungere presto agli orecchi di Amaurys.

