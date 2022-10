Ginevra Lamborghini è un fiume in piena e, ammessa la crisi con il fidanzato dopo il Gf Vip, lancia una dura accusa contro Antonino Spinalbese.

Eliminata dal Grande Fratello Vip per le frasi di incitamento al bullismo, Ginevra Lamborghini continua ad occupare la scena negli studi televisivi Mediaset. La ex concorrente era stata protagonista del gossip sul presunto fidanzato di cui lei, però, aveva sempre cercato di non parlare in modo esplicito. Incastrata dal popolo della rete, la Lamborghini si è vista costretta a confermare: esiste un uomo che le sta accanto da prima che entrasse nella casa di Cinecittà, ma tra loro c’è una crisi.

Ginevra Lamborghini tra il fidanzato e Spinalbese

Nel corso di un collegamento Instagram, Ginevra ha avuto modo di confrontarsi con i follower ammettendo di essere legata ad un uomo – probabilmente Edoardo Casella – con cui sta vivendo una relazione fatta di alti e bassi.

“C’è una crisi che è cominciata con la mia uscita dal GF, crisi di coppia, tante coppie affrontano crisi. Penso che avere una crisi non significa per forza chiudere, ma approfondire cosa non va – ha precisato lei sui social – . Io non voglio dare spiegazioni, è sicuramente una cosa che è emersa serenamente. Con lui ho un ottimo rapporto, il fatto che io fossi a casa sua prima dello studio è perché come vi ho detto le crisi vanno gestite in un certo modo. È un periodo di transizione. Stiamo decidendo le cose migliori per noi”.

Ospite della puntata di ieri del Gf Vip, poi, la Lamborghini si è presa la scena attaccando duramente Antonino Spinalbese. Se un tempo sembrava che tra loro potesse nascere del tenero, ora le parole di Ginevra sembrano sottintendere tutt’altro.

“Mi dispiace vedere in te un atteggiamento poco uomo, poco adulto… – ha detto lei in collegamento con Spinalbese – […]Ti è scappato, qualche settimana fa, che ho avuto un atteggiamento non apprezzato, che mi sono avvicinata a te e non hai apprezzato perché ero fidanzata. Ti ho offerto la mia amicizia, pura, semplice, limpida. Mi hai fatto sentire sporca”.

