La notizia è trapelata dalla puntata registrata ieri: la dama torinese non era presente in studio in quanto è risultata positiva al virus.

Gemma Galgani è probabilmente la dama più nota di Uomini e Donne, il dating show più famoso d’Italia: la sua tormentata vita sentimentale ha coinvolto davvero tantissimi telespettatori e, soprattutto, innumerevoli uomini che hanno sceso le scale dello studio da tutta l’Italia per corteggiarla.

Nelle ultime ore, però, sono giunte alcune notizie in merito alla dama che hanno destato non poche preoccupazioni nei fans: secondo le ultime anticipazioni della puntata registrata ieri, la 71enne non era presente in studio in quanto è risultata positiva al Covid 19.

Ovviamente in molti si sono subito preoccupati per il suo stato di salute, considerata anche l’età avanzata: Gemma fortunatamente è forte come una roccia e sta abbastanza bene. Ovviamente per il momento si trova in quarantena in attesa del decorso dei giorni previsti e che il tampone risulti nuovamente negativo.

Per la gioia di Tina Cipollari, la donna non ha fatto sentire la sua mancanza in studio, dato che ha comunque partecipato alla puntata in collegamento da casa. La donna si era vaccinata contro il virus la scorsa estate.

Auguriamo a Gemma di riprendersi presto da questo brutto momento! Che ne pensate?