Il gieffino spara a zero sul suo ex compagno di avventura e sua moglie, sostenendo che la loro situazione attuale sia frutto di strategie.

Andrea Casalino è stato uno dei primi concorrenti ad abbandonare il reality del Grande Fratello Vip ma, nonostante questo, continua a seguire con interesse quanto accade all’interno della Casa.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Intervistato oggi a Radio Radio da Giada Di Miceli nel format “Non succederà più”, il modello ha chiarito la sua posizione anche in merito alla dinamica più”scottante” degli ultimi giorni: quella tra l’attore Alex Belli e sua moglie Delia Duran.

Secondo Casalino, la situazione sarebbe stata studiata a tavolino, dunque non sarebbe autentica. Le sue parole sono state riportate da Blogtivù: “Secondo me loro stanno attuando un’ottima strategia, ma nella strategia che stanno costruendo – e per cui gli faccio anche i complimenti perché stanno portando avanti il programma – secondo me lui sta giocando e ci sta un po’ credendo” ha ammesso.

Inoltre, questa “recita”, a suo avviso, sarebbe finalizzato ad un’entrata di lei nella Casa: “Io non ci credo più vi dico la verità, dopo la puntata di venerdì sono giunto alla conclusione che è tutto un copione. Secondo me alla fine entrerà come concorrente. Ha tutte le caratteristiche per fare proprio quel tipo di reality show” ha concluso.

Che ne pensate? Pensate che abbia ragione?