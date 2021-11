Dopo la forte discussione in puntata ieri con Morgan, la giornalista rende noto che non è finita qui. Ecco il post che spiega il seguito:

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle e non sono mancate sorprese: protagonista assoluto è stato Morgan, il quale ha avuto un forte screzio con la giurata Selvaggia Lucarelli.

Il tutto è partito con un commento negativo della giornalista relativo all’esibizione dell’artista (le loro parole sono riportate da Il Sussidiario): “Io credo che tu abbia fatto spettacolo per ballare il meno possibile, ti sei preso tempo per cazzeggiare. (…)Sei capriccioso, pretenzioso e maleducato. Non mi piace la disonestà nel raccontarsi”. A quel punto, Morgan ha perso letteralmente le staffe: “Sei completamente stonata e fuori tempo, non ha predisposizione per le materie ritmiche (…)” per poi proseguire, nell’imbarazzo generale, con gli altri giudici: “«Ma giudici di che? Ma non vi vergognate a definirvi così?! (…)È uno show e quando uno dice una sciocchezza clamorosa, gli dico che ha sparato una ca**ata! Ma vergognatevi!”

La situazione, però, non è finita così: la Lucarelli, infatti, ha reso noto sul web che Morgan l’ha contattata, minimizzando del tutto l’accaduto, mostrandosi dispiaciuto: “Stavo giocando stasera con te, non c’era la minima intenzione di offesa (…). Mi hai frainteso, midispiace (…). Se ti incazzi mi spiace sul serio. Se vuoi parliamone a voce”. Vi mostriamo qui il post:

A seguito delle sue parole, Selvaggia ha postato la sua risposta, in cui specifica quanto non stia ad un “copione” pensato e scritto da lui, svelando che, dietro le quinte, il cantante ha detto tante altre cose gravi, per cui attende delle scuse pubblicamente. Conclude, poi tirando in ballo la disonestà di Morgan nell’incolpare sempre chi non c’entra nulla “dei suoi casini fuori da sè”.

Che ne pensate questa vicenda? Da che parte state?