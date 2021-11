La principessa continua a pressare il ragazzo anche dopo gli ultimi eventi e gli scrive una lettera: scoppia la lite con sua sorella Jessica.

Il Grande Fratello Vip continua a stupire, soprattutto in merito alla dinamica relativa a Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè, che pare essere perennemente in bilico.

Dopo l’ultima puntata, Alfonso Signorini stesso aveva un po’ rimproverato la principessa per quanto stesse addosso all’ex nuotatore, non lasciandogli neanche un momento per lui. Nonostante questo, la ragazza non vuole ascoltare nessuno e, essendo in nomination, ha deciso di scrivere al ragazzo una lettera, nel caso in cui uscisse dalla Casa.

Nel farlo, ha incontrato la disapprovazione delle sue sorelle, soprattutto della maggiore Jessica, con la quale è scoppiata una lite molto accesa. Blogtivù riporta le loro parole: “Se stai scrivendo una cosa per Manuel, evita proprio. Non possiamo stare tranquille dopo quello che hai fatto ieri” ha asserito Jessica.

“Jessica, devi farti gli affari tuoi! Voi dite che io qua sto vivo a Manuel, non è un bel messaggio. Lo so i problemi che abbiamo nella vita ed io la mattina mi sveglio e penso a nostro padre che sta in galera, non penso a Manuel. Sono triste perché ho tanto problemi nella mia vita e tu li conosci!” ha risposto con rabbia Lulù.

A quel punto Jessica ha fatto per lasciare la stanza con fare innervosito, replicando: “Stai facendo una figura di merd*, smettila!“. A quel punto, la regia ha staccato, dunque non si sa come sia andata avanti questa lite. Ecco qui il video di quel momento:

Oddio Lulù che scrive una lettera per Manuel. Jessica la riprende e lei dice ‘non mi rompere i coglioni che so io cosa fare tu mi porti negatività’

Lulù non è lucida, deve uscire presto. #gfvip pic.twitter.com/69imenwpmY — SayNo (@SayNoasd) November 13, 2021

