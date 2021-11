La famosa stilista è stata pizzicata in giro per negozi a fare shopping… non per lei, bensì per la sua cagnolina Audrey!

Tutti abbiamo visto e ammirato le sue meravigliose creazioni di moda addosso a vip, attrici ed influencer: parliamo di lei, dell’iconica Donatella Versace.

La donna, da anni al timone della maison Versace non è solo impegnata nella moda nella sua quotidianità, ma ha anche un’altra grande passione: quella per gli animali! Da diverso tempo, la donna ha reso noto di non utilizzare più pellicce vere nell’elaborazione degli abiti Versace e, nel tempo libero, ama trascorrere ore di libertà insieme alla sua pelosetta Audrey.

Audrey è una piccola jack russel, ma non una qualsiasi, bensì “la preferita di Donatella“, come reso noto nella sua bio. Ebbene sì, la cagnolina ha un profilo Instagram dedicato che, attualmente conta ben 28,4 mila seguaci. Ecco qui una foto della cucciolotta con la sua padroncina:

Per la sua adorabile pelosetta Donatella non bada a spese! La stilista, infatti, è stata pizzicata dalle fotocamere di Chi presso una boutique per animali, presa da acquisti di collari gioiello, cucce, profumi, vestitini e chi ne ha più ne metta. Vi postiamo qui lo scatto: