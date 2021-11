La star Lady Gaga si è commossa nel ringraziare il suo amico Bradley Cooper con il quale ha un bellissimo e profondo rapporto.

La star del momento, Lady Gaga è stata ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa e si è commossa rivedendo Brandley Cooper. Il loro rapporto di amicizia è già noto e la conferma della complicità tra il regista e l’attrice sembra essere davvero importante.

Lady Gaga ringrazia Brandley Cooper e si commuove

“Bradley Cooper è un regista e un attore strepitoso. Lo devo ringraziare perchè mi ha dato la possibile con A Star Is Born di far vedere una parte di me al pubblico, quella che non aveva mai visto nessuno” così dichiara Lady Gaga a Fabio Fazio mentre si commuove per aver visto su schermo il duetto con Bradley. Durante l’intervista è quello il momento più importante per la star di House of Gucci che uscirà al cinema dal 16 dicembre. L’artista ha poi fatto dichiarazioni molto forti a favore della comunità LGBTQI+ dopo l’affossamento del DDL Zan, riportate da Blogtivvu: “Siete coraggiosi, siete i più gentili, siete un’ispirazione, perché dobbiamo gridare al disastro se succede questa cosa, voi dovete essere protetti a tutti i costi come tutti gli esseri umani, continuerò a scrivere canzoni per voi e lottare.“