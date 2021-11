Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi fanno le prove da genitori? I ragazzi accompagnano il figlio di lui e la sorella di lei al Luna Park.

Non è passato troppo tempo da quando l’ex gieffino Pierpaolo Pretelli ha riconfermato il suo grande amore per Giulia Salemi a Domenica In, chiedendole addirittura di metter su famiglia insieme in diretta.

Pare che ancora non ci sia una gravidanza alle porte, tuttavia, l’idea non sembra esser così lontana nella testa dei Prelemi: i ragazzi, infatti, pare siano alle prese con le loro prime prove da genitori! In occasione di Halloween, infatti, la coppia ha portato i piccoli di casa al Luna Park a Roma, proprio come una famiglia che si rispetti.

L’occasione è stata davvero speciale, anche perchè è stato il primo incontro tra il figlio di Pierpaolo e la sorellina di Giulia e, che dire… è stato subito amore! Vi mostriamo qui i dolcissimi scatti della famiglia Prelemi al completo:

“Il miglior Halloween di sempre” ha scritto l’influencer, sottolineando come, mai come quest’anno, sia circondata da amore e dolcezza, non solo da parte bambini, ma anche dal suo Pierpaolo, che non le ha mai fatto mancare nulla. La loro storia al GF Vip ha appassionato tutti e, a chi non ci credeva, basterà vedere queste immagini per ricredersi.

Vi piace questa coppia?