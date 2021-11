Il 12 Novembre la compagna dell’attore ha dato alla luce il loro secondogenito, il piccolo Riccardo. Vi mostriamo il dolce scatto:

Momenti felici in casa Boni–Verdelli: diverso tempo fa, la coppia aveva annunciato che la famiglia si sarebbe allargata e che, ad unirsi sarebbe stato un altro maschietto!

La gioia è arrivata per l’esattezza due giorni fa: la giornalista compagna dell’attore ha finalmente partorito e ha dato alla luce il piccolo Riccardo. Il momento è stato reso noto anche sui social, in quanto la ragazza ha postato sul suo profilo uno scatto del nuovo arrivato. Ve lo mostriamo qui:

Il piccolo non è stato mostrato interamente nel post, ma è abbastanza per riempire gli occhi di estrema dolcezza: non si tratta del primo figlio per la coppia, che, un anno e mezzo fa, ha dato alla luce il loro primogenito Lorenzo. L’attore non ha pubblicato immagini del momento sui social , probabilmente perchè è estremamente riservato, infatti è raro vedere scatti relativi al suo privato nel suo profilo: per fortuna, ci ha penato Nina a darci questa buona nuova!

E noi ne approfittiamo di fare i migliori auguri a questa coppia per questa nuova nascita!