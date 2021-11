La crisi tra Belen ed Antonino sembra essere realtà: l’hair stylist risponde ad un utente su Instagram e il suo commento non convince i fans

Sono ormai diversi giorni che ha preso piede l’idea di una crisi tra Belen Rodriguez e il suo giovanissimo compagno Antonino Spinalbese: la coppia, da diverse settimane, ha anche dato alla luce la loro prima figlia, la piccola Luna Marì.

I due non si vedono insieme da tempo e vari movimenti social hanno fatto subito presumere un allontanamento o, comunque, una sorta di stato d’animo malinconico da parte di entrambi: l’ultima mossa dell’hair stylist, però ha destato davvero molta perplessità.

Un utente tra tanti, sotto una sua foto, ha commentato: “Poveri figli, ma perché non ci pensate prima di metterli al mondo? Io vi metterei in galera”. Antonino, a sopresa, ha risposto con fermezza: “Lo penso anche io“. A primo impatto, sembrerebbe un modo di controbattere davvero illogico, se non assurdo.

Pare però che ci sia una spiegazione: il ragazzo, probabilmente, ha contratto la frase che in realtà voleva intendere, che reciterebbe così: “Anche io penso che dovrebbero mettere in galera gente come te, che commenta in questa maniera”. Dunque, per quanto la crisi sia oggettivamente in atto, secondo questa interpretazione, pare non ci sia nulla di troppo allarmante. Ecco qui la foto dove potete leggere il commento:

Voi che ne pensate?