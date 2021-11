La principessa etiope decide di spaventare di notte la showgirl facendole uno scherzo in stile horror.

Ultimamente le dinamiche del Grande Fratello Vip hanno preso un colore un po’ monotono e le storie sono sempre le stesse: Manuel Bortuzzo è in crisi, Alex Belli non dice tutta la verità sul rapporto con Delia e le sue ex, Soleil Sorge semina discordia all’interno della Casa e così via.

Per questo motivo, probabilmente, la concorrente Lulù Selassiè decide di tendere una trappola in stile horror a una delle concorrenti più suscettibili, Francesca Cipriani. Vediamo la principessa etiope scendere dal suo letto di notte, mentre tutti dormono, e gattonare in direzione del letto di Francesca Cipriani. Una volta puntata la vittima e avvicinatasi a lei, decide di toccarle il piede più volte e di correre via. La showgirl si sveglia di soprassalto e comincia a strillare, come il suo solito.

Una volta chiarito lo scherzo, i concorrenti si fanno una risata e tornano a dormire. Molti sono stati però gli utenti del web che hanno giudicato lo scherzo di pessimo gusto, persino irrispettoso nei confronti dei concorrenti che stavano dormendo. Certo, non è che poi durante la giornata gli inquilini della Casa più spiata d’Italia abbiano molto da fare…

