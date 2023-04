Si raccontano gli ex Uomini e Donne del trono classico che dopo la scelta sembrano felici e contenti anche se qualche litigata…

Sono usciti da poco dal programma e stanno vivendo la loro relazione fuori. Stiamo parlando dei due ragazzi di Uomini e Donne trono classico, Federico Nicotera e Carola Carpanelli che, a quanto pare, sono felici ma non immuni da litigate…

Uomini e Donne, le parole della coppia

Maria De Filippi

“Sono rimasto ammaliato dalla sua bellezza”. Inizia così il racconto al settimanale Mio degli ex Uomini e Donne Federico e Carola. In particolare è il ragazzo a raccontare cosa di più apprezza della fidanzata. “Ha una intelligenza che ammiro tantissimo, è assolutamente ambiziosa e riusciamo a parlare tanto e in maniera tranquilla anche di eventuali problemi”.

Dal canto suo Carola ha detto sull’esperienza vissuta in trasmissione: “Ci sono stati molti alti e bassi nel nostro percorso e mi destabilizzava vederlo approcciarsi con una persona così diversa da me”. E ancora sulla vita fuori dal programma: “Non sapevo chi avessi davanti, e paradossalmente, mi sentivo più libera nel programma. A telecamere spente avevo paura di sbagliare qualsiasi cosa, avevo il timore di perderlo. Sono innamorata persa! Non penso di essermi mai innamorata di una persona, non pensavo potesse essere così”.

Alti e bassi ma…

Sebbene i due siano molto felici, non sono certo esenti da litigi. Anche se i motivi sono davvero curiosi. “Abbiamo litigato due volte: la prima perchè lui aveva l’ansia che potessi lasciarlo, la seconda perchè eravamo in autostrada e lui non voleva farmi guidare perchè molto premuroso, e io non gli ho rivolto la parola per mezz’ora”, ha detto Carola.

Federico ha anche aggiunto: “Lei tende sempre a esagerare: io non volevo farla guidare perchè è stancante, così le dicevo di non preoccuparsi. Ma lei si è offesa, come se le avessi detto che non fidavo della sua guida”.

Da quanto risulta la coppia sta convivendo a Roma attualmente.

Di seguito anche un recente post Instagram che riguarda la coppia:

