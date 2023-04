Tanti rumors sul matrimonio tra Giaele De Donà e il marito Brad. L’ex gieffina ha fatto luce sulla sua situazione di coppia.

Il suo rapporto col marito Brad è stato spesso al centro di rumors durante l’ultima edizione del GF Vip ed è anche per questo che, dopo alcuni giorni di assenza, almeno come coppia, molto utenti e seguaci di Giaele De Donà si sono domandati se tra lei e l’uomo le cose fossero finite. A svelare come stanno le cose è stata la stessa influencer.

Giaele De Donà e il marito si sono lasciati? La verità

Sofia Giaele De Donà

Come detto, il rapporto tra Giaele e Brad è stato spesso oggetto di discussione sia all’interno della casa che sui social. In queste ultime ore in molti si sono fatti delle domande su come stessero, adesso, le cose tra loro dato che per qualche tempo i due non si sono mostrati insieme.

Parecchi utenti, infatti, hanno ipotizzato che i due si fossero lasciati. A seguito dei numerosi pettegolezzi, ad intervenire è stata la stessa modella che ha scelto, in modo piuttosto duro e diretto, di svelare la verita. Con un tweet social la ragazza ha così rivelato di essere ancora felicemente sposata.

“Per tutti quelli che stanno festeggiando perché pensano che io mi sia mollata solo perché non vedono mio marito nelle mie storie da 10 giorni, volevo dirvi che potete smettere di ballare la Macarena perché Brad c’è”.

Di seguito anche la piccata replica della ex gieffina con un post su Twitter:

Per tutti quelli che stanno festeggiando perché pensano che io mi sia mollata solo perché non vedono mio marito nelle mie storie da 10 giorni, volevo dirvi che potete smettere di ballare la Macarena perché “ BRADDD C’È “ ☺️ — Sofia Giaele De donà (@Sofiagiaele) April 20, 2023

