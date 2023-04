Una giornata speciale nel Regno Unito. La compianta Regina Elisabetta avrebbe compiuto oggi 97 anni. L’omaggio della Famiglia Reale.

Nel giorno che sarebbe stato del suo compleanno, la Famiglia Reale inglese ha voluto omaggiare la compianta Regina Elisabetta II. La Queen, infatti, avrebbe compiuto oggi 97 anni. Sui social sono arrivati messaggio e foto decisamente commoventi.

L’omaggio della Famiglia Reale alla Regina Elisabetta

Regina Elisabetta

Come detto, oggi, venerdì 21 aprile 2023, la defunta ex sovrana avrebbe compiuto 97 anni. Nel giorno del suo compleanno, la Famiglia Reale ha deciso di ricordarla con un due foto: un ritratto in cui posa sorridente con un mazzo di fiori in mano e uno scatto inedito insieme a tutti i nipoti, scattata la scorsa estate.

Nata il 21 aprile del 1926, solamente lo scorso anno, la Regina Elisabetta aveva festeggiato il 96esimo compleanno con un nuovo ritratto, esattamente come da tradizione.

In quell’occasione posava in campagna con una mantella verde insieme a due cavalli, la sua più grande passione.

Oggi, gli account social della famiglia reale inglese hanno condiviso un ultimo scatto della regina. “Oggi ricordiamo l’incredibile vita di sua Maestà Elisabetta II. Non si aspettava che un giorno sarebbe diventata regina”, si legge.

Nello scatto pubblicato eccola indossare un completo celeste abbinato ad un cappellino coi fiori, proprio come il suo stile.

A poche ore di distanza, anche l’account social di William e Kate ha condiviso un ritratto della ex regina scattata nel castello di Balmoral con tutti i nipoti, inclusi George, Charlotte e il piccolo Louis.

Sotto ai vari post sono stati tantissimi i messaggi d’affetto ricevuti per la compianta sovrana che sicuramente nel corso degli anni ha ottenuto grandissimo rispetto dal popolo del Regno Unito.

Di seguito anche i post Instagram con gli omaggi per la Queen sia quello della Royal Family che quello di William e Kate:

