Clima di tensione ad Amici in casetta. Le critiche di una giornalista hanno scatenato il caos tra gli allievi. Cosa è successo.

Doppio appuntamento con Amici nel pomeriggio odierno in vista del Serale del sabato. Tra i vari momenti, anche la forte tensione dopo le pagelle dei giornalisti ai cantanti. In modo particolare le critiche arrivate a Wax che hanno scatenato la sua forte reazione e anche un confronto diretto al telefono.

Amici, confronto con giornalista: caos in casetta

Maria De Filippi

I cantanti hanno ricevuto nel pomeriggio di Amici, le pagelle riferite alla precedente puntata del Serale. A far discutere, specie Wax, i commenti di Cristiana Mariani, del QN.

L’esperta ha dato il suo giudizio utilizzando, come già capitato in passato, parole che non sono piaciute al giovane artista.

Proprio il ragazzo ha subito risposto: “Non sei oggettiva. Come si fa a scrivere certe cose. Vatti a prendere un gelato. Posso essere giornalista pure io per scrivere certe cose e ho la quinta elementare. Dalla sua spremuta escono due vitamine”.

La rabbia di Wax non si è placata neppure tornato in casetta con i compagni. Parlando con Angelina: “A te riconoscono un testo. Io scrivo testi su testi ogni giorno e non mi dicono nulla”.

E ancora: “Cristiana Mariani io attacco lei perché lei attacca me. Non va bene così. Certe parole. Non si fa. Io devo rispondere così come lei usa quel linguaggio”.

Successivamente il cantante ha chiesto a Maria De Filippi se fosse possibile sentire al telefono la giornalista.

La telefonata è stata possibile e la donna ha spiegato al ragazzo: “Non viene messa in discussione il talento e il percorso che avete fatto. Ti chiedo di prenderlo come parere personale. Anzi, mi confermi che questa rabbia e reazione è da artista. Usa questa cazzima anche fuori. Spero di venire ad un tuo concerto”.

La reazione di Aaron e Cricca

Le parole della giornalista al telefono non sono sembrate sincere a Cricca e Aaron che erano presenti alla conversazione. Aaron, in particolare, è rimasto pietrificato: “Wax, ti ha detto ca**ate. Una che ti critica così prima e al telefono dice certe cose…”.

“Non va bene. Tu prendi rispondi male e insulti e va bene? No. Non è così. Non può essere”.

Di seguito anche i post Instagram relativi all’accaduto:

