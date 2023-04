Problema non indifferente per Oriana Marzoli che sui social ha raccontato ai suoi seguaci qualche problemino avuto causa GF Vip.

Sempre protagonista sui social dopo la fine del GF Vip, Oriana Marzoli ha rivelato in queste ore di aver dovuto fare i conti con un bel problema nell’ultimo periodo. La modella, infatti, si è ritrovata senza i suoi vestiti proprio a causa della partecipazione al reality…

Oriana Marzoli e il problema (risolto) dei vestiti

Oriana Marzoli

Parlando con i fan in alcune stories su Instagram, la Marzoli ha raccontato di non essere ancora in possesso delle valigie che aveva portato per la sua partecipazione al GF Vip e, quindi, di essersi trovata, all’uscita dalla Casa più spiata d’Italia, praticamente sempre con gli stessi indumenti.

“No, non ce la faccio più”, ha esordito la ragazza. “Dopo tre settimane finalmente riavrò i miei vestiti e non mi vedrete più con le stesse cose. Metto sempre le stesse cose, ora mi arrivano i vestiti che ho lasciato in Casa, almeno mi cambio”.

E ancora, finalmente, ecco arrivare la buona notizia: “Buongiorno amici. Finalmente oggi riprendo le mie valigie che avevo lasciato nella Casa così potrà indossare nuovi vestiti, quelli che avevo portato lì”.

Insomma, problema risolto anche se, a dirla tutta, poche ore prima del racconto, la stessa bella Oriana era andata a fare shopping. Quindi…

Di seguito un recente post Instagram della modella che, dopo l’uscita dal GF dove era arrivata seconda alle spalle di Nikita, è stata sempre parecchio attiva:

