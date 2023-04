Dal GF al… GF Vip rifiutato. Melita Toniolo si racconta e lo fa sottolineando anche il nuovo incarico in radio al posto di Giulia Salemi.

Intervistata da Fanpage, Melita Toniolo, storico ex volto del GF del 2007 ma anche protagonista di Lucignolo e altri programmi, ha parlato della nuova esperienza in Radio dove ha preso il posto di Giulia Salemi. Allo stesso tempo, la ex “Diavolita” ha anche raccontato di aver detto no di recente proprio al Grande Fratello Vip.

Melita Toniolo, il GF Vip e Giulia Salemi

Melita Toniolo

Dal GF del 2007 al no al GF Vip di recente. Melita Toniolo ha spiegato: “Mi è stato proposto, ma ad oggi per me è un no. Non ho nulla contro il GF perché mi ha dato tutto quello che sono, ma sono passati tanti anni e sono diventata una persona riservata. Anche sui social, non racconto mai per filo e per segno la mia giornata”.

E sulla sua assenza in tv: “È cambiato il fatto che se non passi da un reality difficilmente ti prendono in considerazione per fare qualcosa. Io in verità non mi sono concentrata nell’entrarci, se c’era la possibilità bene, altrimenti pazienza”.

Da qui anche l’occasione in radio: “La radio mi lascia essere completamente me stessa ed è una cosa che sognavo da sempre, fin da quando ho iniziato a fare questo lavoro. Lavorativamente parlando, permettermi di essere me stessa è veramente un lusso”.

Sull’essere diventata voce di R101: “Ho pianto per un’ora. Non dormivo da una settimana, mi ero appoggiata sul divano con il mio bimbo che guardava la tele e sono crollata. Quando mi sono svegliata, ho ricevuto la chiamata della mia agente”.

E sul fatto di aver preso il posto di Giulia Salemi: “Non la conosco, non abbiamo neanche avuto l’occasione di salutarci. Spero che possa passare in radio, non sono gelosa di lei dal punto di vista lavorativo. Se ho ricevuto critiche dai suoi fan? In realtà, con molto stupore, no. Lei è un personaggio molto forte sui social e mi ha stupito che avesse fan così educati e gentili. Questo dice molto di quello che ha seminato nella sua vita e nella sua carriera”.

Di seguito anche il post Instagram con l’annuncio in radio:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG