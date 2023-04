Caos notturno all’Isola dei Famosi. Botta e risposta di fuoco tra due naufraghi che non se le sono certo mandate a dire.

Tutta “colpa” di un serpente e delle paure di Corinne Clery. Nella notte, all’Isola dei Famosi, a causa di un rettile “molesto” si è scatenato il butiferio. Protagonisti Alessandro Cecchi Paone e Nathaly Caldonazzo che non si sono risparmiato parole pesanti.

Isola dei Famosi, notte movimentata

Isola dei famosi

Dopo appena pochi giorni di Isola dei Famosi, tra i naugraghi è già salita la tensione e iniziano ad esserci i primi malumori. L’ultima notte, mostrata nel daytime odierno, è stata davvero di fuoco per colpa di un serpente che si è presentato vicino al luogo dove i concorrenti stanno dormendo.

In particolare Corinne Clery era piuttosto spaventata e, per cercare di farla dormire, i compagni hanno dato dei consigli. A prendere parola è stato Alessandro Cecchi Paone che ha spiegato: “Io le so queste cose. I serpenti cercano il caldo della roccia quindi starà lì vicino. Tu mettiti qui e stai tranquilla”.

Dall’altra parte, però, Nathaly Caldonazzo non era molto d’accordo: “Ma non la puoi lasciare sola lì”.

Vedendo il suo parere non accolto positivamente, Paone ha sbottato: “Ma vuoi ascoltare quella? Pescivendola. Ascolta quella ignorante allora. Scegli se affidarti a quella ignorante o a me che me ne intendo”.

Non è dato sapere come sia trascorsa, alla fine, la notte e a chi si sia affidata la Clery ma anche al risveglio, nonostante il tentativo di risolvere quanto accaduto, non sembra ci sia stato modo di trovare pace.

“Alessandro ha un problema con le donne”, ha sentenziato la Caldonazzo evidentemente ancora arrabbiata per le brutte parole ricevute.

Di seguito anche il post di un utente su Twitter con il video di quanto accaduto nella notte tra i naufraghi:

Scoppia lo scontro tra Nathaly Caldonazzo e Cecchi Paone: “PESCIVENDOLA” 🔥 #isola pic.twitter.com/AV0XJATTB9 — trashtvstellare (@tvstellare) April 21, 2023

