Curiosa arrabbiatura col compagno da parte di Sophie Codegoni che sui social ha raccontato il particolare capitato tra i due in queste ore.

“Non sapete cosa mi ha fatto”. Ha esordito così Sophie Codegoni nelle sue stories Instagram per raccontare ai fan l’arrabbiatura nei confronti del compagno Alessandro Basciano. La nota influencer ha svelato “un tradimento”. Ma non è esattamente come sembra…

Sophie Codegoni e l’incolpevole Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano

La bella Sophie che, come noto, è in dolce attesa della prima bimba, Celine, ha raccontato il motivo per il quale è rimasta tutto il giorno arrabbiata col compagno. Si è trattato di un tradimento ma… nel sonno, o meglio, nei sogni.

“Comunque non vi ho raccontato che stanotte ho fatto un incubo dove Basciano mi ha fatto un torto terribile e quindi è tutta la mattina che sono frastornata, arrabbiata e delusa da lui. Il fatto è che io so che era un incubo, però, era talmente realistico che mi sembrava di essere lì. Infatti, mi sono svegliata e l’ho guardato malissimo”.

Al suo fianco, proprio Alessandro che faceva capire, con delle corna con la mano, quale fosse il torto da lui (non) commesso.

Nelle stories successive, poi, la Codegoni ha anche mostrato come alcune seguaci le abbiano scritto di aver vissuto lo stesso incubo: “No va be è successo anche a me questa notte, mi sono svegliata stamattina arrabbiatissima con mio marito”. Al messaggio l’influencer ha risposto: “Tutte così siamo, se vi faccio vedere cosa gli ho scritto appena si è svegliato, vi faccio volare…”.

Ad ogni modo poi la giornata pare essere proseguita al meglio e nei contenuti pubblicati successivamente la donna ha mostrato il pancione sempre più grande ma usando la sua ironia ha scherzato sul fatto che assomigliasse ad un’anguria o cocomero.

Di seguito un vecchio post Instagram della coppia:

