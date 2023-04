Ultimi giorni ricchissimi di notizie tra amori, polemiche e, purtruppo, qualche lutto. Andiamo a vedere i migliori gossip della settimana.

L’inizio de L’Isola dei Famosi col botto e le parole di Ilary Blasi, i classici botta e risposta social tra vip e haters ma anche, purtroppo, qualche lutto illustre che ha colpito protagonisti dello spettacolo e della musica. Non sono certo mancate le notizie in questi giorni: andiamo a vedere i migliori gossip della settimana dal 17 al 21 aprile 2023.

I gossip della settimana: le frecciate di Ilary Blasi

Ilary Blasi

Partiamo dalla notizia che ha sicuramente preso gran parte dello spazio in settimana, ovvero l’avvio de L’Isola dei Famosi e le frecciatine che la conduttrice, Ilary Blasi, ha spalmato nel corso della puntata. Non sono mancati palesi riferimenti all’ex Totti e al “cambio uomo”.

“Vi avevo lasciato con un claim: tutto può cambiare. Ed effettivamente tante cose sono cambiate. Come sapete, un uomo che era vicino a me, che era al mio fianco, non c’è più… Per uno che va, c’è sempre uno che arriva”. Le parole della donna prima di esplicitare l’addio di Savino e l’arrivo di Papi come opinionista del programma. I riferimenti, però, erano piuttosto palesi e hanno giocato sul divorzio dall’ex capitano della Roma.

Di seguito anche il post Instagram con la frecciata:

Nuova fiamma per Antonino Spinalbese?

Antonino Spinalbese

Da un reality ad un ex protagonista di un altro. Parliamo di Antonino Spinalbese che dopo aver preso parte al GF Vip fa parlare per un presunto nuovo flirt. L’ex di Belen è stato visto frequentare una famosa ex Miss, Carolina Stramare alla quale avrebbe anche presentato la figlia, Luna Marì.

I lutti per Brosio e Vecchioni

PAOLO BROSIO

Purtroppo è stata anche la settimana di alcuni terribili lutti. Nel giro di poche ore Paolo Brosio ha annunciato la morte della madre e Roberto Vecchioni quella del figlio Arrigo.

Due momenti davvero tristi che hanno lasciato a bocca aperta i telespettatori e amanti dei due volti noti dello spettacolo e del giornalismo.

"Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace.

La famiglia chiede silenzio". pic.twitter.com/6mO1LvVVLl — Roberto Vecchioni (@RVecchioni) April 18, 2023

Achille Costacurta: la denuncia e le scuse

Achille Costacurta

Momenti di tensione per Achille Costacurta. Il giovane, fresco di esperienza a Pechino Express insieme alla madre Martina Colombari è stato protagonista in negativo di una forte discussione con un tassista che ha portato all’intervento delle forze dell’ordine. Da qui, anche una colluttazione con un vigile. Solo dopo i fatti sono arrivate le scuse del ragazzo.

La crisi di Francesco Chiofalo

FRANCESCO CHIOFALO

Un importante sfogo, e qui andiamo ad altre questioni sentimentali, è arrivato in settimana da Francesco Chiofalo, volto molto seguito sui social per le sue partecipazioni a Uomini e Donne, Temptation Island e La Pupa e il Secchione.

Il ragazzo ha ammesso, con uno sfogo piuttosto lungo, di non vivere un bel momento a causa del suo rapporto incerto con la compagna (o ex?) Drusilla Gucci.

