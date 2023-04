Un buongiorno davvero particolare quello dato sui social da Cecilia Rodriguez tra sensualità e più di una vena polemica.

Continua in un certo senso il mood polemico di Cecilia Rodriguez dopo le recenti polemiche per via di alcune foto da lei pubblicate mentre salta sul letto di una stanza di hotel con le scarpe. Una situazione che le aveva portato tante critiche e anche la necessità di replicare. In queste ore, la donna ha voluto ancora rispondere, forse, a chi ha continuato a prenderla di mira su questo argomento. In che modo? Con una foto emblematica…

Cecilia Rodriguez, risveglio piccante e polemico sui social

Cecilia Rodriguez

Solamente alcune ore fa, Ceciu aveva spiegato sullo scatto in questione: “L’ho fatto mentre me ne stavo andando da questo bellissimo albergo. Io dico: me ne stavo andando, ero felicissima, volevo fare uno scatto che potesse rappresentare la mia gioia in quel momento…”. E ancora: “Non mi pare di aver fatto nulla di così grave. Ripeto se avessi tagliato le lenzuola, forse sarebbero andati bene tutti i vostri commenti, ma le lenzuola vanno cambiate sempre. Quindi il mio consiglio è di essere più sereni, più felici”.

E proprio su questo finale con tanto di consiglio, la bella sorella di Belen ha continuato anche quest’oggi a dare i suoi segnali. “BUENOSDIAAS”, ha scritto accompagnando una sua foto in una storia Instagram in topless ma soprattutto con un dito medio decisamente polemico. Non è dato sapere a chi fosse diretto ma molto probabile che i destinatari siano gli haters e i criticoni di questi ultimi giorni…

Di seguito il post Instagram che aveva generato le tensioni tra utenti e la modella argentina:

