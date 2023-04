Parlando con i fan, Elisabetta Gregoraci ha raccontato la sua esperienza e quella del figlio Nathan con i malviventi.

Tiene molto al rapporto con i suoi fan e anche per questo Elisabetta Gregoraci ha voluto parlare con loro tramite un box di domande su Instagram. In particolare la showgirl ha chiesto ai seguaci quali fossero le loro paure. Da qui, la stessa presentatrice è tornata a parlare di un episodio che l’ha vista protagonista in prima persona con i ladri che erano entrati in casa sua.

Elisabetta Gregoraci e il ladri in casa

ELISABETTA GREGORACI

Tra le risposte ricevute dai fan a proposito delle loro paura, un utente ha replicato di temere i ladri in casa. Da qui, Elisabetta Gregoraci ha ricordato una sua passata esperienza.

“Non so se ricordate un paio di anni fa mi è successa la stessa cosa”, ha esordito la showgirl. “Ho avuto i ladri in casa. Devo dire che è stata un’esperienza terribile per noi: Nathan, la tata. Noi eravamo in casa”.

“Ma ammetto che sono molto fiera di me e di come siano andate le cose, perché siamo riusciti ad affrontare questo ladro nel migliore dei modi. Nathan per esempio ha prontamente chiamato la Polizia. E il ladro adesso giace in galera!”.

All’epoca dei fatti, la donna aveva raccontato di “averlo messo all’angolo” e di averlo “inseguito urlando”. Lo stesso Flavio Briatore aveva commentato: “Il mio campione ha protetto la sua mamma, ha protetto tutti”.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della showgirl da Venezia:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG