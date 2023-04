Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno annunciato al pubblico social l’arrivo del loro secondo bambino.

Con enorme gioia Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno dato il benvenuto al loro secondo bebè, un maschietto. La coppia aveva annunciato di aspettare un figlio con un tenero video sui social in cui si vedevano i due aprire una scatola piena di palloncini azzurri. Nel 2020 la coppia aveva avuto la prima figlia, Arya: tre anni dopo, il 21 aprile, ecco l’arrivo di Christian. Per comunicarlo ai follower, Clarissa e Federico hanno postato un video che vede protagonista la primogenita:

Clarissa Marchese ha partorito: è nato il secondo figlio

In tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto loro le congratulazioni e non vedono l’ora di sapere ora come evolveranno le cose per i due vip.

Al momento la coppia e la sorellina sembrano essere al settimo cielo per la nascita del nuovo arrivato e nei mesi scorsi i due non avevano mancato di raccontare ai fan la gioia della loro attesa e i sogni legati alla loro famiglia.

La gravidanza

Attraverso i social Clarissa Marchese non aveva nascosto di aver vissuto alcuni problemi durante questa seconda gravidanza e aveva raccontato ai fan nelle sue stories: “Ho avuto diversi fastidi, in particolare una fortissima nausea: il mio corpo per settimane ha rifiutato qualsiasi cosa ingerissi. Ho perso peso, ero sempre stanca e avevo bisogno di tanto riposo, cosa molto difficile con una bimba di due anni. Per questo ho deciso di restare un mese in più dai miei in Sicilia per farmi aiutare.”

Fortunatamente tutto si era risolto per il meglio e oggi l’influencer può tenere con gioia tra le braccia il suo piccolo, il cui nome è rimasto top secret durante tutta la sua gravidanza.

