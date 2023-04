Protagonista, suo malgrado, dell’ultima edizione del GF Vip con il caso di bullismo subito, Marco Bellavia è tornato a parlare del reality con dei ringraziamenti molto sentiti ma anche con quello che pare essere stato uno spoiler in grande stile su chi sarà la prossima opinionista nella futura edizione del programma.

Già dalle ultime puntate del GF Vip 7 si era parlato di un possibile passaggio di testimone da Sonia Bruganelli a Giulia Salemi che, nell’ultima edizione, si era occupata, in studio, della parte relativa alle reazioni e i commenti dai social.

Bellavia, in tal senso, nel suo video di ringraziamento pubblicato su Instagram, ha di fatto confermato che la ragazza dovrebbe essere stata scelta e “promossa” ufficialmente.

Dopo aver parlato del reality, l’ex volto di Bim Bum Bam ha aggiunto: “Vorrei ringraziare personalmente Giulia Salemi. Ringraziarla e augurarle buon lavoro, perché come avrete sentito e accennare da Alfonso, l’anno prossimo sarà promossa opinionista. Pare che verrà promossa opinionista appunto del Grande Fratello. Quindi le auguro ogni bene e grazie Giulia. […] In quei famosi giorni mi ha supportato tantissimo personalmente con tanti messaggi di incoraggiamento. Penso che sia la più grande scoperta di questa edizione del GF. Brava nell’uso delle parole, adatte al momento giusto. Brava nel ritmo del suo interloquire e nella capacità di apparire sempre bella e perfetta”.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex gieffino con lo spoiler:

