Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile, ballano una buffa coreografia su La Peperonata, cantato da Gerry Scotti.

Tutti ben conosciamo il mitico trio formato dai “pezzi grossi” di Tu si que Vales: parliamo degli sportivi Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, conduttori della trasmissione insieme a Belen Rodriguez, e di Giulia Stabile, ballerina e vincitrice della scorsa edizione di Amici.

Come sempre, ne hanno combinata una delle loro. La squadra ha deciso di cimentarsi in una bizzarra coreografia su una canzone che, orami, è diventata una vera e propria hit: parliamo de “La Peperonata”, cantata dall’inimitabile Gerry Scotty, giurato del particolare talent show.

Ebbene sì, i conduttori stanno imparando a ballarla puntata dopo puntata e, proprio per annunciare l’ultimo appuntamento con Tu si que Vales, hanno postato un simpatico video che raccoglie i momenti clou del loro balletto. Ve lo mostriamo qui:

Chi l’avrebbe mai detto che due di loro non sono professionisti? Ma proprio nessuno di certo… Infatti, mentre Giulia appare decisamente più agile e sciolta in movimenti che, di per sè, nascono per essere goffi, Sakara e Castrogiovanni trasformano il momento in un vero e proprio sketch da ridere, tant’è che, guardandoli, il divertimento è assicurato!