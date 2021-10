Movimenti sospetti nella notte tra la showgirl e il ragazzo sotto alle coperte: anche Pago, ex di lei, commenta il loro rapporto

Non è passato tanto tempo da quando la showgirl Miriana Trevisan aveva deciso di chiudere il suo rapporto “speciale” con Nicola Pisu a causa di alcuni dubbi relativi alla differenza di età, ma anche alle parole della mamma di lui, la patron Patrizia Mirigliani.

Pare però che nelle ultime ore qualcosa sia nuovamente cambiato trai due: durante le notte, infatti, pare che la showgirl e il ragazzo si siano scambiati delle effusioni bollenti, riprese fino ad un certo punto anche dalle telecamere del reality. Poco dopo però, quando il tutto stava iniziando a diventare più esplicito, la regia ha staccato, ma il tutto era ben già chiaro ai telespettatori.

La scena ha destato non poche critiche sul web, non solo per la dinamica di per sè ma anche per il comportamento della donna, tacciata di incoerenza dopo gli ultimi discorsi. Anche una persona, a lei un tempo molto vicina, si è espressa sulla situazione: parliamo del suo ex, il cantante Pago.

L’uomo, a sorpresa, ha parlato di questo flirt della sua ex a Radio Radio e ha mostrato totale comprensione a riguardo del suo comportamento. Il musicista, inoltre ha dichiarato che, a suo parere, a Miriana piace molto Nicola, ma ha soltanto paura di starci male. Ecco le parole di Pago, riportate da Blogtivu: “Io sono contento per lei, se vedo che sta bene sono felice. Lei più che per la differenza d’età è frenata dal fatto che arriva da un periodo molto molto complicato e vuole viversi le storie andandoci coi pieni di piombo, lentamente, passo lento, pesato, lei in questo caso ha paura di scottarsi”.