Dopo la recente scoperta secondo cui Mietta, attuale concorrente a Ballando con le Stelle, avrebbe contratto il Covid-19, sono dilagate diverse ipotesi in merito al fatto che la donna non avesse fatto il vaccino prima di cominciare questa esperienza: prima fra tutti, l’idea che la cantante potesse appartenere alla categoria “no vax“

Ospite a Domenica In, ci ha pensato il giudice Guillermo Mariotto a riportare la vera versione dei fatti in merito alla faccenda. Pare, infatti, che la cantante non abbia volontariamente scelto di non vaccinarsi, ma ci sia qualcos’altro che in molti non sanno: “Lei non è vaccinata, ma per problemi di salute, non può vaccinarsi finché non ha concluso i suoi accertamenti” ha chiarito lo stilista.

Numerose le polemiche in studio in merito all’argomento: molti infatti, tra cui Pierluigi Diaco e Alessandra Mussolini, hanno condannato chi, come Selvaggia Lucarelli, si sia intromesso nella questione, chiedendo anche spiegazioni in diretta. Zia Mara ha difeso la giornalista, ma la Mussolini ha rincarato la dose, tirando fuori il discorso privacy: “Non deve chiedere se è vaccinata, ma se ha il green pass” ha puntualizzato.

