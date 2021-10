I concorrenti si sono scambiati un bacio sotto gli occhi increduli di alcuni concorrenti, ma non è come sembra: ecco cosa è accaduto.

Ebbene sì, tra Soleil Sorge e Alex Belli c’è stato un bacio a stampo! La vulcanica Delia Duran sarà già dietro la porta rossa? La verità è che c’è una divertente spiegazione a quanto accaduto:

Al Grande Fratello Vip c’è stato un simpatico “momento gioco” e, come riportato da Blogtivu, le istruzioni erano ben chiare: “Da oggi sarete protagonisti di un nuovo Freeze, un classico del Grande Fratello: il Kiss Freeze! Nel momento in cui sentirete risuonare nella Casa le note del brano Kiss, dovrete dare un bacio a chi vi sta di fianco. Dovete continuare a mantenere un bacio frizzato, continuando fino alla fine del Freeze: i baci, istanti di un tempo congelato”.

La cornice per un simpatico (e probabilmente smaliziato) bacio a stampo tra Soleil Sorge e Alex Belli, i quali hanno dato prova che si può rimanere grandi amici anche davanti ad una situazione di questo tipo. E se Francesca Cipriani, in un primo momento ha mostrato perplessità col suo Alessandro davanti al fatto, la verità è che è accaduto tutto con estrema simpatia e naturalezza, motivo per cui probabilmente la bella Delia non si è ancora fatta sentire, anzi, ha deciso di mandare un aereo al suo amato.

Che ne pensate? Ci sarà della malizia o sono soltanto ottimi amici?